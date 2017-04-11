中市衛生局：將擴展至全市所有騎樓禁菸

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台中市府去年全國首創公告超商騎樓為無菸場所。（盧金足攝）

中市衛生局公告「超商騎樓禁菸」，癮君子跑到兩側抽菸，周遭民眾反而陷二手菸之苦。（盧金足攝）

台中市府去年全國首創公告超商騎樓為無菸場所，參與超商達38家，但市議員張耀中11日質疑只收到超商騎樓範圍禁菸效果，癮君子走到兩側抽菸，此舉只流於表面宣傳。對此，衛生局說，盼未來擴展至全市所有騎樓禁菸。

張耀中說，去年底衛生局公告「超商騎樓禁菸」政策，但超商騎樓禁菸反而變成擾鄰，抽菸民眾為規避受罰，移動到騎樓兩側，附近居民和店家反而遭受二手菸害。

「全市約有1200家超商，超商騎樓禁煙首波願意配合的超商業者38家，同意參與比例不高，只有3％左右！」張耀中質疑衛生局未針對設置騎樓座位區的平價咖啡業者，探詢是否願意配合。

他走訪公告地點騎樓禁菸的超商，發現禁菸範圍兩側，常見吸菸者吞雲吐霧，更因菸蒂無處可丟造成二次汙染，建議貼禁菸公告貼紙，不如仿照日本推廣公共場所設置專用吸菸室。

衛生局表示，中市公告超商騎樓為無菸場所，參與超商38家，近7成住戶贊成超商騎樓全面禁菸，同意與管委會共同監督，營造防制二手菸害環境；未來將與設置騎樓座位區的平價咖啡業者合作公告無菸場所，促進更多業者加入騎樓禁菸行列。

加入騎樓禁菸的超商業者，可依據政府公告勸阻民眾吸菸，衛生局也不定期派員稽查，如查獲違法吸菸者，依法處2000元至1萬元罰鍰。

(中時)