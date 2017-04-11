AED電擊器救命 澎湖首起成功案例

澎湖一名45歲男子在體育館內運動時突然昏迷，所幸在場民眾立即實施CPR及電擊器（AED），在消防救護車趕抵前恢復心跳，送醫救回一命。這也是澎湖AED首宗救命案例。

澎湖消防局表示，這名男子昨天在體育館內突然昏迷，現場人員一面向119求救，一面實施CPR急救，並取得體育館內設置的AED電擊救人，在救護人員到達後，接手處置後送醫急救，病患已恢復清醒。

消防人員表示，急救成功不是偶然，而是儘早啟動「生命之鏈」的成果。也呼籲民眾，當目擊有人倒下，除儘早撥打119求救，應在119救護車到達前，持續實施CPR，並就近取得公共場所自動體外心臟電擊去顫器進行早期電擊，更能有效降低死亡與失能風險。

澎湖縣衛生局目前在全縣56處公共場所設置AED，並積極協助辦理CPR及AED訓練，希望全民均可習得急救技能，遇有突發狀況時，能在最短時間給予患者正確處置，挽救更多寶貴生命。1060411

(中央社)