川普推特：以中美貿易交換習幫忙解決北韓問題

川普周二在推特上發文說，他要習近平幫忙解決北韓問題，並打算以更好的中美貿易條件做為報答。（圖／川普推特）

美國總統川普周二在其推特上表示，他向到訪的中國國家主席習近平表示，如果中國幫忙解決北韓問題，美國可以在中美貿易問題上給中國更好的條件。以此觀之，川普拿來交換北韓的是美中貿易，並非外傳與台灣相關的美台軍售或其他兩岸議題。

川普在推特帳號上說，他上周在佛羅里達對到訪的習近平說，如果中國幫忙解決北韓問題，美國給會在雙方貿易協議上給中國更多的好處。

川普隨後又再發一則推特指出，北韓正在找美國麻煩，如果中國決定要幫忙，那很好。如果中國不幫忙，我們就自己解決。

許多台灣學者擔心，習川會舉行時，川普因迫於解決北韓問題需要中國幫忙，可能拿台灣問題當作與中國談判籌碼，但現在川普自曝兩人有關北韓的談話內容，或許可以讓台灣不少人鬆一口氣。

(中時電子報)