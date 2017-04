Coldplay來了！ 4萬歌迷齊聲尖叫

天團Coldplay首度來台開唱,吸引4萬名歌迷進場朝聖。(范揚光攝)

主唱克里斯馬汀熱情地向歌迷打招呼。(范揚光攝)

首度來台的Coldplay引爆4萬歌迷尖叫。(范揚光攝)

主唱克里斯馬汀熱力開唱。(范揚光攝)

搖滾天團Coldplay成軍以來首度來台,並在桃園高鐵站前廣場一連兩天開唱,這也是20年來,國外藝人來台最大規模的演唱會。

即使晚間天候不佳,且不時颳風下雨,但依舊無法澆熄歌迷的熱情。由於這是Coldplay在亞洲巡迴的首站,除了台灣歌迷,還吸引香港、大陸、菲律賓和泰國等各地歌迷前來台灣朝聖,每場觀眾預估為4萬人次,2場演場會上看8萬人次。

今晚演唱會Coldplay帶來《Yellow》、《Fix You》、《In My Place 》及《God Put a Smile Upon Your Face》等經典曲目,讓現場歌迷聽得如癡如醉。

(中時)