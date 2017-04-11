Coldplay來了！ 4萬歌迷齊聲尖叫

天團Coldplay首度來台開唱，吸引4萬名歌迷進場朝聖。（范揚光攝）

主唱克里斯馬汀熱情地向歌迷打招呼。（范揚光攝）

首度來台的Coldplay引爆4萬歌迷尖叫。（范揚光攝）

主唱克里斯馬汀熱力開唱。（范揚光攝）

搖滾天團Coldplay成軍以來首度來台，並在桃園高鐵站前廣場一連兩天開唱，這也是20年來，國外藝人來台最大規模的演唱會。

即使晚間天候不佳，且不時颳風下雨，但依舊無法澆熄歌迷的熱情。由於這是Coldplay在亞洲巡迴的首站，除了台灣歌迷，還吸引香港、大陸、菲律賓和泰國等各地歌迷前來台灣朝聖，每場觀眾預估為4萬人次，2場演場會上看8萬人次。

今晚演唱會Coldplay帶來《Yellow》、《Fix You》、《In My Place 》及《God Put a Smile Upon Your Face》等經典曲目，讓現場歌迷聽得如癡如醉。

(中時)