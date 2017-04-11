張書豪封「哭神」 方志友異國戀2個月就放棄

方志友、張書豪拍離別戲哭得一把鼻涕一把眼淚。（TVBS）

方志友、張書豪拍離別戲哭得一把鼻涕一把眼淚。（TVBS）

方志友、張書豪拍離別戲哭得一把鼻涕一把眼淚。（TVBS）

方志友、張書豪拍離別戲哭得一把鼻涕一把眼淚。（TVBS）

方志友、張書豪拍離別戲哭得一把鼻涕一把眼淚。（TVBS）

張書豪被公視、TVBS《酸甜之味》劇組封為「哭神」，他與劇中愛情長跑10年的女友方志友拍一場離別戲，聽到方志友一番窩心話深深被觸動到哭點，張書豪瞬間淚崩緊摟方志友久久不能自己，這場哭戲足足拍了2個多小時，兩人眼睛都哭得超腫，一把鼻涕一把眼淚。張書豪笑說，要離開去異地工作的是方志友，但他卻哭得比對方還慘，哭點有夠低，方志友也透露曾經嘗試一段異國浪漫戀情，但因為遠距離及文化差異，2個月就無疾而終。

張書豪、方志友在《酸甜之味》中大談10年之戀，兩人老夫老妻的自然相處模式，一直被鄉民熱議，許多網友極看好這一對戀人，更大讚方志友飾演羅寶如的角色是「最棒的女友」，本週劇情兩人將面臨分離，方志友為了追求事業更上一層樓將到上海打拚，展開兩年的遠距離戀愛。這場離別戲，張書豪與方志友一開始假裝無所謂，因為害怕離別的場面太悲傷，對話像是交代日常，但在方志友送上胃藥要他以後自己照顧自己，一個貼心的舉動讓張書豪瞬間淚崩哭慘。

方志友回想當天是兩人第一次拍情緒比較重的戲，之前都是很歡樂嘻嘻鬧鬧的，突然要走到分離，讓她在拍攝前就很緊張，原本還無法馬上進入情緒的她，在跟導演及張書豪討論過後，一上戲立刻哭得跟淚人兒一樣，方志友說：「那一刻我都忘了自己已經結婚生子，覺得自己就是寶如，要跟交往10年的男友分隔兩地。」

現實生活中，張書豪與方志友都坦承「很難」談遠距離戀愛，兩人都是會很習慣照顧、依附另一半，方志友還自曝曾經差點談了一場異國遠距離戀愛，她說：「我們試著用網路聊了兩個月，我就放棄了！最主要原因不只是距離，還有異國文化差異，真的太難了。」張書豪也覺得遠距離戀愛對他來說是一件很難的事，他說：「覺得我好像很難耶，會擔心另外一半在異地沒人照顧，不過如果她像寶如那樣獨立，有可能還是會同意。」

(中時)