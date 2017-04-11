溫昇豪代言國際白領拳擊賽 邀上班族打拳保健康

溫昇豪（左2）特別由蘇州回台，擔任「國際白領拳擊賽」台北站代言人。（伊林娛樂提供）

風靡歐美、全亞洲最高端的社交慈善晚宴「國際白領拳擊賽」台北站，5月5日舉行。伊林娛樂「一哥」溫昇豪過去曾多次以VIP身份受邀參加晚宴，與主辦人成為好友。這項業餘比賽今年首次移師台北舉行，溫昇豪擔任活動代言人，特別向大陸《一見不傾心》劇組請假，從蘇州飛回台北，出席今天（4月11日）舉行的記者會，推廣這項具有推廣拳擊運動、以慈善為宗旨的活動。

溫昇豪表示，這項活動在大陸舉辦多年，每年舉辦一場，已形成年度重點活動，只要主辦單位公布活動訊息，網路上迅傳瘋傳，隨即湧進報名人潮。活動宗旨除了推廣拳擊運動，最主要的目的是希望每天坐在辦公室的白領工作人員能利用閒暇時間多運動，照顧好自己的健康。

參與活動的業餘選手們多半都沒有拳擊經驗，主辦單位會指派專業教練協助練習，指導拳擊及健身技巧，因此，每年都吸引眾多白領參加活動。學過博擊和散打的溫昇豪表示，每年的活動都會選在五星級飯店舉行，主辦單位事先和各地的武館合作，邀請專業拳手進行表演賽，然後再由參賽選手上場比賽。擂台周圍則設置宴席，每位出席活動的貴賓都要付出一定費用，吃美食、看拳擊賽。主辦單位除了支付必要開銷，每屆都會捐贈大筆善款給公益團體。

今年台北站有2位藝人參賽，包括曾練過半年拳擊的演員王岳豐，以及參加過全國總統盃拳擊賽的2015超模大賽冠軍黃丰。溫昇豪表示，希望藉由這項比賽鼓勵白領上班族多運動，在擂台上享受群眾歡呼。

(旺報)