132萬元登珠峰 大陸登山客樂在其中
37歲的溫州人潘正勝，本月8日和其他的登山者出發前往尼泊爾準備攀爬世界最高峰珠穆朗瑪峰。另外24名大陸登山者，12日出發則從西藏開始登珠峰。登一次珠峰至少要花費30萬元（人民幣，下同）元，約132萬元台幣，對於漸多大陸登山者來說，即使登頂成功也只能站上短短的5分鐘，但他們仍樂在其中。
登珠峰，潘正勝不是溫州第一人。在他之前，南時珍早在2007年5月就成為溫州首個登上珠峰的人，但當時南時珍是從北坡登頂。登珠峰有南坡和北坡兩條路線，北坡在大陸西藏，南坡在尼泊爾，兩條路線各有難點，氣候也大不相同，但最終目的都是同一個──站上世界之巔。
登珠峰是非常燒錢的。就以潘正勝參加的「鼎豐探險」高海拔商業登山活動為例，時間是本月9日到5月27日從尼泊爾攀登，如果運氣好的話，預計5月中下旬可以登頂，每人費用為29萬2400元，再加上其他雜項開支，沒有30多萬元根本難以成行。即使如此，想登上珠峰的大陸人還是越來越多，而且還得排隊。
大陸登山者不但從南側的尼泊爾登珠峰，也從北側的西藏前往。西藏登山協會負責人索朗表示，今年4月開始，來自俄羅斯、西班牙、美國、德國、英國、法國等30多個國家的240多名外國登山者將陸續挑戰珠峰、卓奧友峰（8201公尺，世界第6）和希夏邦馬峰（8013公尺，世界第14），其中210多人將挑戰珠峰，包括24名大陸登山者。
索朗表示，由西藏登山協會和聖山探險公司組成的100多名先遣隊員已在本月5日出發前往珠峰北坡大本營。與往年不同的是，今春登山季珠峰北坡大本營有電網供電，代替原先的柴油發電機，電力供應變得更穩定、方便、清潔，還消除了噪音干擾，讓登山者獲得更好的休息。
西藏擁有豐富的山峰資源，其中包括珠峰在內的海拔8000公尺以上高峰5座。登山活動多集中在春秋兩季，4至6月為春季登山最佳時間，每年此時都會吸引大批中外登山愛好者前來攀登，大陸登山者人數也年年增加。
(旺報)
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