印度外長：將拯救遭巴國判死刑前軍官

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在巴基斯坦祕密法庭對被指控從事間諜活動的印度前海軍軍官判處死刑後，印度外交部長史瓦拉吉今天在國會答詢時表示，印度將盡各種辦法把這名前軍官從巴國牢裡救出。

不過，巴基斯坦總理夏立夫（Nawaz Sharif）也不甘示弱回應說，巴國部隊已經準備好應付任何威脅。

印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）在印度國會向國會議員們保證，印度政府會用盡各種辦法，把印度前海軍軍官賈達夫（Kulbhushan Jadhav）從巴基斯坦的牢中拯救出來。

史瓦拉吉並在國會答詢時稱賈達夫為「印度之子」，警告巴國如果對賈達夫執行死刑，必須考慮到此舉對印巴關係帶來的後果。

她說，印度的立場很清楚，沒有證據證明賈達夫在巴國有不法行為。

巴基斯坦指控，賈達夫是印度的情報官員，曾向巴國西南部俾路支省（Baluchistan）及港口城市喀拉蚩（Karachi）的恐怖活動提供協助與資金。

印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）在國會也表示，他譴責巴基斯坦判處賈達夫死刑的行為，這種行為是違反法律及國際慣例的非法行為。

史瓦拉吉昨天在獲知賈達夫遭巴國祕密法庭以間諜罪判處死刑時，曾指責巴國此舉是「一種蓄意謀殺的行為」。

不過，夏立夫今天出席巴國空軍學院活動時，對處決賈達夫可能引來印度向巴國發動戰爭等問題強硬表示，巴基斯坦的武裝部隊已經準備好應付任何威脅。

夏立夫強調，巴基斯坦是個愛好和平的國家，但不應被視為是軟弱。1060411

(中央社)