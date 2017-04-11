印度男子結婚不到3週休妻 又強暴前妻

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印度男子哈尼夫（M Haneef）結婚不到3週，就寄出上面寫有3次「talaq」（我要離婚）的明信片給妻子休妻，卻又涉強暴「前妻」，經警方調查哈尼夫根本不具備結婚資格。

「印度時報」（Times of India）引述安德拉省（Andhra Pradesh）海得拉巴（Hyderabad）南區警局副局長薩提亞納拉亞納（V Satyanarayana）談話說，警方是在接到報案，指控穆斯林哈尼夫寫明信片給他的妻子離婚後，又強暴「前妻」，因而開始偵辦。

警方說，被告哈尼夫於3月16日在海得拉巴與上述妻子結婚，但結婚不到3週，就寄發寫有3次「talaq」的明信片給妻子休妻，之後哈尼夫卻又與「前妻」發生性關係，遭控強暴「前妻」。

但警方深入調查，發現哈尼夫其實已有妻子，根本不具備結婚資格，卻欺騙被害人、也就是第二任妻子結婚，而這名被害人是離婚再婚。

不過，哈尼夫辯稱，他曾根據伊斯蘭教律法，向第一任妻子說3次「talaq」，因此已經離婚，否認自己重婚及騙婚，但沒有辦法提出文件證明。

警方目前依涉嫌騙婚、虐待、性侵等多項罪名逮捕哈尼夫，並持續深入調查。

在印度伊斯蘭教社群，仍然實行穆斯林向妻子說3次「talaq」就立即休妻的律法，但由於往往沒有相關文件證明，因而有上述離奇案件發生。

莫迪政府和印度最高法院目前正在探討說3次「talaq」就能直接休妻的律法是否侵害婦女權益，但也遭到部份印度伊斯蘭教團體的抗議與反對。

事實上，說3次「talaq」離婚即可生效的律法，在沙烏地阿拉伯、巴基斯坦、孟加拉等超過20個信仰伊斯蘭教的國家已被禁止。1060411

(中央社)