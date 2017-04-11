酷玩樂團中文問好 經典歌Yellow大合唱

英國酷玩樂團（Coldplay）今晚在桃園高鐵站前廣場開唱，唱到經典歌曲「Yellow」時，台下跟著大合唱，主唱克里斯‧馬汀更用中文連說2次「大家好」。

成軍20年的酷玩樂團，今晚首度來台舉辦「COLDPLAY 2017亞洲巡迴演唱台灣站」，主辦單位表示，酷玩首次來台，今明兩場演出就吸引近8萬名觀眾，創下20年來國外藝人來台戶外演唱會的最大規模。

昨天全台熱得像夏天，但今早卻下起大雨，氣溫驟降，讓歌迷一度擔心會在雨中看演唱會，好在天公作美，傍晚雨勢漸停，讓今晚近4萬名歌迷不用淋雨聽酷玩。不過唱到晚間約8時25分，又突然下起大雨，馬汀也感謝今晚有這麼多歌迷願意冒雨來聽演唱會。

酷玩樂團以「A Head Full of Dream」開場，現場歌迷嗨翻，唱完現場也放起煙火，接著唱到經典名曲「Yellow」，台下歌迷跟著大合唱，馬汀用中文連說兩次「大家好」，「很高興第一次來台灣，我們20年了才來這裡，我們會帶給台灣最好的演出」，也要台下觀眾盡全力嘶吼。

演唱會開唱近一小時，天空下起大雨來，但卻不減台下觀眾熱情，馬汀也感謝歌迷在雨天還搭車前來，更笑說，「我中文很爛只能用英文」，要歌迷見諒。1060411

(中央社)