雄中學生議員選舉倡納粹 學聯會撤政見
高雄中學近日將舉辦學生議員補選，候選人政見五花八門，有人大搞Kuso，還有人倡議納粹帝國、成立阿色太保部隊等，校方認為不妥，請學聯會將公報中的不妥政見下架。
雄中今天晚上聲明，這次選舉為聯會首次舉辦學生議員的補選活動，在學生自治原則下，由學聯會負責，由於選舉委員會誤以為章程規定不得更改政見內容，於是整理後即網路公告，而忽略部分高三候選人政見，用自以為開玩笑的方式呈現，有不妥之處。
雄中表示對於不妥的內容，學務處與學聯會針對公報不妥內容先下架，校內班級書面公告回收；經由候選人同意之下修改選舉公報，同意高三投票順延1週。
校方說會由輔導中心約談相關同學，釐清言論的動機與目的，並適時給予輔導與教育，也已與家長聯繫溝通。
據了解，這次學生議員補選，三年級有10名候選人參選，選舉政見很搞怪，有人主張推動全民說粵語、立神社、宣傳特權階級制度化、推動校園愛國運動、打趴共匪、校園安檢比照國際機場等。
較有爭議的是有人在政見中拿納粹禁忌開玩笑，主張雄中成為以阿色為元首之納粹雄中帝國、送反阿色分子至集中營等。
由於新竹光復中學學生在校慶活動穿納粹軍裝、揮舞納粹旗幟遭譴責，雄中不敢輕忽學生政見，於是校方趕緊協調學聯會將爭議公報內容下架。1060411
(中央社)
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