台中旅展將登場 連鎖飯店集團住宿下殺2.2折

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「2017台中國際旅展」將於14日登場，今年吸引高達420家國內外旅遊業者參展，創下參展紀錄。（曾麗芳攝）

「2017台中國際旅展」將於14日登場，今日舉辦展前說明會，邀請國際美女舞者熱舞，炒熱旅展買氣。（曾麗芳攝）

台中國際旅展14日起開展，麗寶樂園渡假村推出「玩樂園開卡丁」雙享套票，平均每人700元有找。（麗寶提供）

陸客團來台旅遊嚴重縮水，已衝擊到全台飯店市場的住房率。為了搶救住房率，14日將登場的「2017台中國際旅展」，不僅吸引高達420家旅遊業者參展，包括涵碧樓、墾丁凱撒、新竹豐邑喜來登、澎湖福朋喜來登等全台知名飯店皆首度參展；全台連鎖飯店集團大打折扣戰，住宿券最低下殺2.2折起，許多飯店祭出「聯合住宿券」大推「買10送1」促銷策略，搶攻51勞動節、端午節連假的旅遊商機！

不僅如此，旅遊業者爭相祭出「澳門3天自由行2,888元、香港3天3,999元、日本4天5,999元」的超低價策略吸客！主辦單位預估，4天展期可望吸引16萬人潮、帶進16億元的商機。

由台中世貿中心主辦的「2017台中國際旅展」，今年首度移師烏日高鐵站旁的「大台中國際會展中心」，共有420家國內、外旅遊業者參展、總攤位數多達550攤，包括雄獅、可樂旅遊，攤位數擴增1倍，帶動參展業者成長3成、攤位數增加4成，雙雙創下台中旅展17年來的展出紀錄！

值得一提的是，教育部體育署首度於台中旅展成立「運動觀光主題館」，推出「台灣五岳行」、「大鵬遊小琉戀」等12條運動遊程，參加運動旅遊，每件最高補助2,000元。

在連鎖飯店集團部份，其中雲朗觀光集團推出歷年來最受歡迎的「雲朗聯合住宿券」，最低下殺2.4折起，平日雙人聯合住宿券每張2,500元，首度加碼「購滿5張再送1,000雲朗觀光消費券」；無獨有偶，福容大飯店同樣端出「聯合住宿券」，最低下殺28折起，「買10張送1張」，平均一張2,454元，就可入住福容旗下9間分店一晚。

此外，首度參展的涵碧樓酒店，不惜祭出下午茶「買5送1，買10送3」優惠價，平均每張下午茶券約500元；同樣首度參展的新竹豐邑喜來登大飯店，為搶攻中南部國旅市場，推出全年最低住宿3折、餐飲7折起優惠。

台中林酒店的「LV百匯」及奇鮮日本料理，推出平日聯合餐券買6張送1張，每套6,534元；台中福華大飯店祭出餐券69折起，890元可享2客自助午茶；台中日光溫泉酒店推出「戶外大眾泡湯加下午茶」，2人同行下殺5折，只要1,200元。

在主題樂園部份，麗寶樂園渡假區首次推出年中慶回饋方案，推出陸上樂園季卡免費升等、暑期天天暢玩水陸雙園，每天只要13元；玩樂園、開卡丁車每人700元有找；還有廣受遊客喜愛的秒殺商品「雙人月光票299元，買1送1」搶客。

(工商)