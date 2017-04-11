離婚後首現身 馬景濤噴父愛摟兒送回前妻家

馬景濤上月底宣布和吳佳尼離婚，近日被拍到帶著2個兒子現身。（圖／取自吳佳尼、名偵探趙五兒微博）

馬景濤見2兒想睡覺，讓他們枕在他的腿上休息。（圖／取自名偵探趙五兒微博）

馬景濤送兒子們回吳佳尼住處。（圖／取自名偵探趙五兒微博）

瓊瑤劇小生馬景濤上月宣布和小21歲大陸女演員吳佳尼離婚，震驚外界，吳佳尼表示離婚沒有外在負面因素，他們彼此祝福，就算婚姻不在，但情誼依舊，仍是家人和朋友的關係。而在離婚後，馬景濤近日被拍到帶著2個兒子現身機場的畫面，對孩子寵溺的模樣，被讚是盡責的好爸爸。

據陸媒「名偵探趙五兒」報導，馬景濤日前帶著2個兒子回上海，當天他打扮休閒，一手牽著一個孩子，兄弟倆長大不少，高度已超過爸爸的腰部，父子3人還帶著相同的棒球帽，一家人十分有愛。

而三人在候機樓等車時，兩個孩子坐在爸爸身旁等到犯睏，本來一旁滑手機的馬景濤，便一手一個把兄弟倆摟進懷裡，讓兒子的頭枕在他的腿上睡覺，等到司機開車來接後，馬景濤就把兒子們送回吳佳尼的住處，沒多作停留便離開，搭車回自己家。

雖然馬景濤和吳佳尼的10年婚姻破局，但仍維持友好關係，網友見狀直喊難得，並誇他父愛滿溢，大讚是好爸爸一枚。

(中時電子報)