離婚後首現身 馬景濤噴父愛摟兒送回前妻家
瓊瑤劇小生馬景濤上月宣布和小21歲大陸女演員吳佳尼離婚，震驚外界，吳佳尼表示離婚沒有外在負面因素，他們彼此祝福，就算婚姻不在，但情誼依舊，仍是家人和朋友的關係。而在離婚後，馬景濤近日被拍到帶著2個兒子現身機場的畫面，對孩子寵溺的模樣，被讚是盡責的好爸爸。
據陸媒「名偵探趙五兒」報導，馬景濤日前帶著2個兒子回上海，當天他打扮休閒，一手牽著一個孩子，兄弟倆長大不少，高度已超過爸爸的腰部，父子3人還帶著相同的棒球帽，一家人十分有愛。
而三人在候機樓等車時，兩個孩子坐在爸爸身旁等到犯睏，本來一旁滑手機的馬景濤，便一手一個把兄弟倆摟進懷裡，讓兒子的頭枕在他的腿上睡覺，等到司機開車來接後，馬景濤就把兒子們送回吳佳尼的住處，沒多作停留便離開，搭車回自己家。
雖然馬景濤和吳佳尼的10年婚姻破局，但仍維持友好關係，網友見狀直喊難得，並誇他父愛滿溢，大讚是好爸爸一枚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。