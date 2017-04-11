奢華精品童裝首度進駐台中7期百貨圈
由微風集團創立的複合式童裝品牌baby[MADISON]，今年引進近20個國際一線設計師童裝品牌，首度插旗中台灣7期百貨商圈、進駐全台百貨業龍頭店-新光三越台中店開設分店，且獨家推出時尚老佛爺「KarlLagerfeldd」的童裝線，提供中台灣小小消費者精緻的購物選擇。
值得一提的是，baby[MADISON]台中店今（11）日舉辦開幕活動，邀請到知名藝人宥勝與女兒蕾蕾擔任活動嘉賓，剛帶著老婆與蕾蕾從奧地利回台的宥勝，首度攜手女兒蕾蕾擔任出席嘉賓，高顏值父女檔，吸引眾人目光。
微風集團於2015年創立複合式童裝品牌baby[MADISON]，網羅全球精品童裝，打造IT BABY，除了童裝，也引進嬰兒推車、玩偶、特製幼兒書籍等眾多嬰幼兒周邊商品，種類豐富多樣且精緻，受到時尚媽咪們的喜愛。繼新光三越台中店之後，今年將於微風南山再展第3店。
baby[MADISON]還針對滿月週歲、重要節慶、派對場合等，提供精選禮物盒，已成為名媛間送禮的首選品牌。微風公司表示，精品童裝首度進駐台中7期百貨商圈，對台中的高消費力充滿信心。
(工商)
關鍵字：童裝、baby[MADISON]、台中、開幕
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。