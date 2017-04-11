奢華精品童裝首度進駐台中7期百貨圈

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baby[MADISON]台中店開幕，邀請到知名藝人宥勝與女兒蕾蕾擔任嘉賓。（圖／微風）

baby[MADISON]台中店開幕，邀請到知名藝人宥勝與女兒蕾蕾擔任嘉賓，還有一群可愛的小模特兒。（圖／微風）

由微風集團創立的複合式童裝品牌baby[MADISON]，今年引進近20個國際一線設計師童裝品牌，首度插旗中台灣7期百貨商圈、進駐全台百貨業龍頭店-新光三越台中店開設分店，且獨家推出時尚老佛爺「KarlLagerfeldd」的童裝線，提供中台灣小小消費者精緻的購物選擇。

值得一提的是，baby[MADISON]台中店今（11）日舉辦開幕活動，邀請到知名藝人宥勝與女兒蕾蕾擔任活動嘉賓，剛帶著老婆與蕾蕾從奧地利回台的宥勝，首度攜手女兒蕾蕾擔任出席嘉賓，高顏值父女檔，吸引眾人目光。

微風集團於2015年創立複合式童裝品牌baby[MADISON]，網羅全球精品童裝，打造IT BABY，除了童裝，也引進嬰兒推車、玩偶、特製幼兒書籍等眾多嬰幼兒周邊商品，種類豐富多樣且精緻，受到時尚媽咪們的喜愛。繼新光三越台中店之後，今年將於微風南山再展第3店。

baby[MADISON]還針對滿月週歲、重要節慶、派對場合等，提供精選禮物盒，已成為名媛間送禮的首選品牌。微風公司表示，精品童裝首度進駐台中7期百貨商圈，對台中的高消費力充滿信心。

(工商)