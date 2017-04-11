廣州市全年預計為企業、個人減負13億元
廣州市財政局相關負責人發布，自今年4月1日起，廣州再取消或停徵達41項行政事務收費，及取消、調整部分政府性基金，預計全年為企業、個人減少負擔13億元(人民幣，下同)。
廣州市財政局副局長朱建華表示，大陸清費減負政策措施落地廣州。在取消或停徵41項中央設立的行政事務收費中，其中企業事務收費共有35項，個人事務收費共6項。
同期，廣州也取消和調整部分政府性基金，包括取消城市公用事業和其他專項基金，同時擴大身心障礙人士就業保障金。
朱建華表示，上述減免政策實施後，預計可為企業、個人減少負擔逾13億元，有利降低企業制度的交易成本，營造良好經商環境。
2016年，廣州落實中小企業免徵增值稅、所得稅優惠和新創技術企業減按15%稅率等稅收優惠政策。通過減免52項行政事務性收費、8項政府性基金，和降低職工醫療保險、失業保險和工傷保險等企業繳納社會保險費率，全年為企業減少負擔超過700億元。
(旺報)
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