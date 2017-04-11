彰市慶安宮保生大帝壽辰 酬神看戲還能摸大獎
彰化市縣定古蹟慶安宮11日為主祀神明保生大帝舉辦盛大的祝壽典禮，12日起一連三天晚上，還將在廟前廣場邀請黃文郎五洲布袋戲演出酬神，參加民眾看戲之餘還可以參加摸彩，有機會獲得大獎。
今天的祝壽大典，由慶安宮管理人彰化市長邱建富、慶典榮譽主委白鴻森、主委白閔傑，縣議員賴岸璋、林世賢，代表會副主席陳文賓、及多位代表里長，都到場一同參加祭祀獻禮。
現場並發送一千個由天然礦石材質製成的環保杯，可折疊收納、攜帶方便相當實用，吸引不少民眾一大早冒雨排隊領取，廟方為避免民眾淋雨還貼心的搭起帳棚，人龍一度長達五百多公尺，儘管一度降下大雨，仍不減民眾排隊興致，不到半小時就發贈一空。
廟方指出，為弘揚保生大帝濟世救人的精神，廟埕同步展示彰化縣藥用植物學會所提供的50多種藥用植物，一旁也陳列慶安宮珍貴的百年藥籤筒、藥籤版，廟宇志工也精心烹煮藥膳、養生茶湯、平安圓、長壽麵供信眾吃平安。
慶安宮指出，祝壽酬神活動自十二日至十四日每晚七點，廟埕廣場還有黃文郎五洲布袋戲演出，前來欣賞的市民還能參加摸彩，有機會抽中古典玩偶、電風扇、電蚊拍、三十二吋液晶螢幕等大獎。
(中時)
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