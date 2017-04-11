不只治療疾病 高壓氧助8旬翁免截肢

高壓氧科主治醫師牛柯琪教授(中)與成功案例蕭老先生(前)及謝姓夫婦(右)合影。(曹婷婷攝)

老年人常罹患代謝性疾病，引起周邊血管病變併發症及慢性骨髓炎，奇美醫學中心高壓氧治療臨床實證多位成功案例，效果顯著；85歲蕭爺爺2年前車禍，右腳踝粉碎性骨折併發骨髓炎，險遭截肢，兒子不死心偕父到奇美醫學中心接受高壓氧治療，保住右腳。

台灣步入高齡化社會，國人壽命提高，健康活到老是重要課題，奇美醫學中心高壓氧科主治醫師牛柯琪發現，近年接受高壓氧治療病人80%為65歲以上老年人，且多罹患三高，或因代謝性疾病引起周邊血管病變和神經系統併發症。

2度被醫生告知要截肢的蕭爺爺即是高血壓患者，傷口7個月未癒，差點失去右腳，經過465次高壓氧治療，高壓氧科主治醫師牛柯琪形容，「努力2年終於見到曙光。」

牛柯琪說，老年人常見的毛病除了有三高、代謝疾病，也有很多是現代常見文明病，即長期操勞與緊張造成自律神經失調，引發失眠、疲倦、肌肉僵硬、關節痠痛等，高壓氧近來輔助治療因自律神經失調引起之失眠症，解除困擾多年的病痛，也舒緩其他併發症，例如暈眩、全身酸痛和大腦功能衰退症候群。

65歲謝太太現身說法，氣色很好的她說，以往長年飽受暈眩、失眠之苦，還有高血壓、糖尿病及高血脂，甚至在2年前腦部核磁共振檢查顯示大腦有大腦皮質部動脈硬化引起之腦病變，去年8月開始自費接受高壓氧治療、每天2小時，一共接受60次治療，如今不再暈眩失眠，過去時常全身痠痛的毛病也不藥而癒。

牛柯琪也分享，臨床還有2位老人家因剪大腳拇趾甲不慎引起甲溝炎，然後惡化成整個大拇趾缺血性壞死，2位老人家共通點同時都有三高代謝性疾病，因為足部微血管動脈硬化循環不良，導致傷口癒合不良，感染，甚至有壞死截肢之虞，接受高壓氧治療、抗生素、傷口處理、血糖控制等跨團隊治療，病情進步中。

他強調，以前多將高壓氧用於治療疾病，隨著進入高齡化社會，未來也被看好用於預防保健。

(中時)