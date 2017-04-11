聯航強拖華裔男下機 陸網友激憤喊抵制

1名華裔美國男子因搭乘的美國聯合航空（United Airlines）班機超賣而被拖下飛機，影片在網上瘋傳，中國大陸網友一片譁然，譴責此事件令人感受到種族歧視，並號召群起抵制。

這些影片是由與該名男子同班機的乘客拍攝後上傳至推特（Twitter），影片中顯示，男子大聲尖叫，遭3名安全人員從位置上強行拉走。

推特與臉書（Facebook）、谷歌（Google）等其他西方網站相同，在大陸都遭執政的共產黨封鎖，原因是擔心政府視為政治敏感的資訊四處傳播卻無法可管。

但昨晚在從芝加哥飛往肯塔基州路易斯市（Louisville）班機上發生的這起事件，影片被轉貼至大陸社群網站新浪微博，並迅速竄升至最熱門趨勢話題。

根據路透社，這個話題已吸引逾1億3000萬次點閱，許多用戶將焦點放在華盛頓郵報（Washington Post）報導1名該班機乘客的貼文。這名乘客表示，被拖下飛機的男子說他「會被挑上，是因為我是華人」。

號召抵制聯合航空的貼文也是典型回應之一，發表這類評論的知名用戶包括喜劇演員黃西，及電子商務巨擘京東商城創立人劉強東。

根據新浪科技報導，擁有逾3百萬追蹤者的劉強東表示：「看到美聯航員工對正常乘客動粗新聞，想起三次乘坐美聯航的噩夢般體驗！」

「我負責任的說：美聯航的服務絕對是全球最爛的！沒有之一！」

法新社報導，1名網友評論：「太無恥了！我們不會原諒他們，拜託全球的中國人抵制聯合航空！」

也有人說：「亞洲人受到不平等待遇已有很長的歷史。我希望中國人了解這項現實，並支持國貨，別讓那些看不起我們的人賺了！」

1名微博用戶表示：「不管他是不是亞裔美國人，做為1個付錢買票的客人，他卻受到囚犯般的待遇。我們國內的情況還比較好。」

許多大陸人通常都將海外華人視作同胞，即便那些與大陸一點關係都沒有的人也是如此。

聯合航空網站宣稱自家公司是飛往大陸的最大航空公司，美中直航班機及飛抵的大陸城市數量都較其他航空公司多。（譯者：中央社廖禹揚）1060411

(中央社)