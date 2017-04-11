聯航CEO道歉沒誠意 引爆千人請願要他滾

美國聯合航空發生機位超賣趕人的誇張事件，遭粗暴拖下機的旅客臉部濺血，令人怵目驚心。聯航執行長穆尼奧斯道歉沒誠意，提油救火，他以重新安置形容將人硬拖下機，要求他下台的請願人數已破2000人。

「愛爾蘭時報」（Irish Times）報導，這起事件引發眾人震驚及憤怒後，穆尼奧斯（Oscar Munoz）發表了壓根不算道歉的道歉，他表示，「我為必須重新安置這些顧客致歉」。

聯航（United Airlines）宣稱，遭趕下機的醫生乘客是隨機選中。但聯航若無超賣機位，或對自願下機者提供較高補償，或者避免使用如此殘暴方式，這起事件就不會發生。

穆尼奧斯在發給員工的信中則說：「我們的員工遵照既有程序處理這類情況。我對這起事件深感遺憾，但堅決力挺大家。我要讚許大家持續努力，確保我們提供適切服務。」

他還稱遭拖下機的乘客好鬥，引發爭議。

網路上出現要求穆尼奧斯辭職的聲浪，這項請願至今已獲超過2000人支持。1060411

(中央社)