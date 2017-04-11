提勒森將來訪 俄憂心美片面攻擊北韓

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俄羅斯今天表示，希望即將在明天於莫斯科與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）舉行的會談產生成效，但俄國極度擔心美國可能決定片面攻擊北韓。

俄國外交部在提勒森來訪前聲明指出，對美國許多外交政策方面感到關切，包括利比亞、葉門與敘利亞，但特別關切北韓。

聲明表示：「美國暗示片面動武的方案後，我們實在擔心華府對北韓有何想法。」

「瞭解那要如何符合朝鮮半島去核化的集體義務很重要，這點已在聯合國決議中獲得支持。」

北韓是美國總統川普最迫切的外交政策問題之一，平壤當局已5度進行核試，且正在研發射程可達美國的掛載核彈頭導彈。

美國官員上週末告訴路透社，由核動力航空母艦領軍的美國海軍打擊群正駛往西太平洋，作為武力展示。1060411

(中央社)