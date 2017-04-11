提勒森將來訪 俄憂心美片面攻擊北韓
俄羅斯今天表示，希望即將在明天於莫斯科與美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）舉行的會談產生成效，但俄國極度擔心美國可能決定片面攻擊北韓。
俄國外交部在提勒森來訪前聲明指出，對美國許多外交政策方面感到關切，包括利比亞、葉門與敘利亞，但特別關切北韓。
聲明表示：「美國暗示片面動武的方案後，我們實在擔心華府對北韓有何想法。」
「瞭解那要如何符合朝鮮半島去核化的集體義務很重要，這點已在聯合國決議中獲得支持。」
北韓是美國總統川普最迫切的外交政策問題之一，平壤當局已5度進行核試，且正在研發射程可達美國的掛載核彈頭導彈。
美國官員上週末告訴路透社，由核動力航空母艦領軍的美國海軍打擊群正駛往西太平洋，作為武力展示。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。