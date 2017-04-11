政院推離岸風電 港務公司：我以台中港支援你

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今港務公司指出，為配合政院力推離岸風力發電，已編列3年期至少25億預算，2019年完成改建台中港兩處碼頭，並打造一處新碼頭為重件碼頭，每平方公尺可承受百噸重量以上，不僅提供載運或安裝離岸風機的工作船停泊，也可供風機預組裝重件、大型機械，成為後援基地，已納入政院前瞻基礎計畫。

港務公司表示，行政院核定「千架海陸風力機計畫」，確立離岸風電要「先示範、後區塊」，其中離岸風電設置容量將於2025年完成3GW（10億瓦）。國際工程顧問公司4C Offshore也曾發布數據，全球18個最適合設置離岸風力發電最佳風場，就有16個在台灣海峽。台中港附近，新竹以南彰化以北，離岸20、30公里處，有35處潛力風場，21個在彰化附近。

但港務公司表示，離岸風機屬大型重件機具，組裝需較大空間，且考量海上作業風險與便利性，台中港為國際商港、距離風場運程最短、加上碼頭水深及後線場地足夠，相關基礎建設完備，可容納大型安裝船靠泊，經行政院、經濟部、台丹技術合作機構及產業界等單位評估，擇定為離岸風機發展最佳基地。

港務公司表示，將改建台中港#5A、#5B碼頭，新建#106碼頭為重件碼頭，供離岸風力機從事碼頭預組裝作業，並提供100公頃土地及興建道路等相關公共設施，做為國產化風機零組件產業專區，預計投入工程建設費用總計逾25億元，已納入行政院前瞻基礎建設計畫。但即便最後未被納入特別預算，港務公司也會出資完成興建。

港務公司指出，全球最大離岸風電開發商丹能風力及其他國內外風電產業業者，已積極跟港務公司台中港務分公司接洽，期望能早一步搶進台中港碼頭及後線腹地，布局台灣風電產業供應鏈。

(中時)