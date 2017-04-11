修杰楷是潔癖家事狂　2歲咘咘被遺傳

愛做家事的修杰楷代言三星家電，女兒咘咘也遺傳爸爸。（林淑娟攝，取材臉書）

居家好男人修杰楷代言三星家電。（林淑娟攝）

修杰楷結婚生女後，好老公、好爸爸形象深植人心，活動代言不斷的他，11日再成為三星全系列家電代言人。他坦言婚前就很愛做家事，婚後有了小孩更誇張，容不得一點髒亂，每天都花2、3小時整理家裡，「我手腳非常迅速，所以家事通常都我在做，靜雯也會做家事，但通常她想到時，已經被手腳更快的我做完了。也不太需要佣人，因為我就是！」連兩歲女兒咘咘也被爸爸訓練從小就自己收玩具、丟垃圾。

不過他說，咘咘從某一天開始，就不知為何開始不願意丟自己的尿布，他故意鬧她，拉開她衣服把尿布放進去，和爸爸一樣有潔癖的她，就翻臉大叫，「她個性很謹慎，有點像被害妄想症，沒看過的東西，總是會先拿媽媽的手先摸摸看，才會自己摸。東西也要先放媽媽手上，她才願意拿。」

修杰楷說自己很怕亂，怕東西找不到，總是用完就馬上歸位，平常衣服一洗好也會馬上分類，他坦言自己的潔癖，讓老婆賈靜雯有點小壓力，他甚至也幫老婆整理過梳妝台，還委婉提醒她「妳明明平常都只用這兩袋，為什麼梳妝台上需要放這麼多用不到的化妝品？是不是要捐送一些出去？」慢慢的，賈靜雯也被他影響。不過因為他總會把所有東西都歸位放好，導致生活記性不太好的老婆常常記不住東西擺在哪，經常會傳簡訊問他「XX東西放在哪」。

他爆料賈靜雯只有記台詞記性非常好，生活上就不太行，例如她經常說要去領錢卻沒領，原因是「我又忘記提款卡密碼，卡片差點被吃掉了」。有次他回她「你的密碼不是xxxx嗎」，賈靜雯驚嚇問他怎麼知道、是否偷看，他解釋，只是她某次跟行員講時，他就幫忙記下來了，馬上被老婆說「你好恐怖」。

(中時)