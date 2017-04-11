持偽卡盜領逾300次 3台男在日落網

日本媒體報導，蔡明輝等3名台灣籍男子涉嫌在日本以偽造的「銀聯卡」盜領提款機現金，被日本警方逮捕。過去一年，在日本發生銀聯卡遭盜領的金額至少約新台幣9億元。

根據日本放送協會（NHK）的最新報導，32歲蔡明輝等3名台灣籍男子，涉嫌以在中國大陸發行及結算的「銀聯卡」偽卡盜領提款機現金，遭日本警方逮捕。

3人於上個月持偽造的銀聯卡在東京都新宿區的銀行提款機盜領約30萬日圓（約新台幣8萬4000元）。

後來，這3人被日警查出共持有26張偽造的銀聯卡，此外，他們3月上旬來到日本以後，持偽卡盜領的次數逾300次，日本警方已確認的金額約有1100萬日圓。日本警方已將這3嫌逮捕，並調查他們是否牽涉其他案件。

日警表示，蔡明輝與另1名嫌犯否認犯行。但3人之中有1人供稱：「被台灣的公司僱用來到日本，曾領出錢。」

另有日媒報導，這3人是3月7日抵達日本。因為銀行察覺他們從提款機領錢的情況有異樣，於是通報警視廳處理。警視廳初步調查案情後逮捕這3人，扣押了他們所持的26張偽造銀聯卡。

日本警視廳表示，在日本，銀聯卡遭盜領的情況，從去年4月到上個月為止的過去一年中，光是能確認的金額就高達32億日圓（約新台幣9億元），研判背後有龐大的犯罪組織參與其中。

日媒報導，銀聯卡是加盟中國大陸的「中國銀聯」的金融機關所發行的信用卡，約發行62億張。1060411

(中央社)