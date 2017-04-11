不靠中國對付北韓 川普：美國準備好了

我要評比

美國總統川普今天說，假使有必要，美國準備在沒有中國的情況下解決北韓「問題」。美國的航空母艦打擊群正駛向朝鮮半島。

路透社報導，不過川普也表示，他告訴中國國家主席習近平，如果北京協助解決北韓問題，中國將得到更好的貿易協議。

法新社報導，川普在推特寫道：「北韓正在找麻煩，如果中國決定幫忙，那很好。若不幫，我們將在沒有他們的情況下解決這個問題。U.S.A。」

川普6日在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假莊園會晤習近平，當夜就對敘利亞發動飛彈攻擊。此舉被普遍解讀為對北韓的警告。

川普稍早的推文說：「我已向中國國家主席解釋過，假如他們解決北韓問題，中國與美國的貿易協議將優渥許多。」

美國已派遣一個包括尼米茲級航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）在內的海軍打擊群前往朝鮮半島，以展示武力。1060411

(中央社)