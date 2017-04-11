目擊者原著指控 導演程偉豪發聲明

電影「目擊者」導演程偉豪今天發出聲明，回應先前爆料自稱是「目擊者」原創故事者陳玉珊的指控，程偉豪表示，他已獲得合法著作權，將對陳玉珊的不法行為將保留追訴權。

電影「目擊者」上映至今全台票房破新台幣3000萬元，不過從上映當天開始，就有自稱是原創故事創作者的「陳玉珊」接連爆料，指稱當初將故事授權給導演程偉豪拍攝，但未收到新台幣15萬元酬勞。

昨天陳玉珊也再度發聲明，認為她被欺騙與蓄意侵占版權、索賠，正式作廢協議書，並向程偉豪求償3000萬元。

程偉豪今天也發出聲明，強調現有「目擊者」電影劇本之創作，劇情故事為程偉豪全新創作，劇中角色設定亦已全部更動，自此每個他改寫的版本他依法擁有著作權，並對陳玉珊保留法律追訴權。

程偉豪更指出，「當時我為了熬到電影開拍，即便期間陳玉珊凹我幫她做大大小小雜事，剪片、做動畫等，我都咬牙幫她免費做了」。

「目擊者」演員柯佳嬿也在臉書力挺程偉豪，表示不相信在暗處爆料的真實性，「誰都可以挑對自己有利的話說，省略及模糊對自己不利的部分」、「我會觀察，我會思考，我會推論，我會等最後結果。我知道的不多，但我知道做對的事不用遮遮掩掩，還有程偉豪是位好導演。」

另一名演員許瑋甯也在臉書轉發程偉豪聲明，她表示，「這些事就回歸給當事者處理。你或我都不需要被引導成風向球，我理解在公開的言論的社群網站上發表聲明，也理解每個人看待事件的立場。」

許瑋甯也用片中的台詞「重點不是我們看見 ，或是誰想讓我們看見什麼 ，重點是那些我們沒看見的被迴避隱藏的，」她更說，「現在說句話打篇文章都不困難，想一想，沈澱一下，誰是誰非不是我們說了算的是吧。」1060411

(中央社)