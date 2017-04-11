睽違3年 《人間條件六-未來的主人翁》再訪台南
吳念真編導、綠光劇團國民戲劇《人間條件六-未來的主人翁》，2014年在台南演出4場完售，睽違3年，4月21、22日再度來到台南上演，一連演出3場；團長羅北安說，3年前在台南締造完售紀錄，打破劇團界前進台南演出紀錄，期盼再創完售紀錄。
人間條件自2001年推出迄今，陪伴國人走過17年，總計演出305場，累計逾38萬人次觀賞，導演吳念真在《人間條件六-未來的主人翁》中，以薪水不漲、房價及物價卻一直飛漲的世代為背景，將30到40歲三明治世代生活故事，搬上舞台，引起許多觀眾的共鳴，「看的不是戲，是你我的人生。」
睽違3年再登場，除了原班底演員，今天也找來朱德剛、黃迪揚及初次合作的鄧九雲與邱俊儒加入演出行列，同樣觸動人心。
羅北安說，2014在台南首演，一口氣推出4場，打破全台劇團到台南巡演的演出場次紀錄，尤其，甚至締造4場完售，看在其他劇團演中簡直不可思議。由於南部看舞台劇的觀眾相對比北部少，有此佳績，他搞笑稱，吳念真是搖錢樹，讓大家對這齣戲這麼有信心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。