睽違3年 《人間條件六-未來的主人翁》再訪台南

《人間條件六-未來的主人翁》，2014年在台南演出4場完售，睽違3年，4月21、22日再度來到台南上演，一連演出3場。(曹婷婷攝)

吳念真編導、綠光劇團國民戲劇《人間條件六-未來的主人翁》，2014年在台南演出4場完售，睽違3年，4月21、22日再度來到台南上演，一連演出3場；團長羅北安說，3年前在台南締造完售紀錄，打破劇團界前進台南演出紀錄，期盼再創完售紀錄。

人間條件自2001年推出迄今，陪伴國人走過17年，總計演出305場，累計逾38萬人次觀賞，導演吳念真在《人間條件六-未來的主人翁》中，以薪水不漲、房價及物價卻一直飛漲的世代為背景，將30到40歲三明治世代生活故事，搬上舞台，引起許多觀眾的共鳴，「看的不是戲，是你我的人生。」

睽違3年再登場，除了原班底演員，今天也找來朱德剛、黃迪揚及初次合作的鄧九雲與邱俊儒加入演出行列，同樣觸動人心。

羅北安說，2014在台南首演，一口氣推出4場，打破全台劇團到台南巡演的演出場次紀錄，尤其，甚至締造4場完售，看在其他劇團演中簡直不可思議。由於南部看舞台劇的觀眾相對比北部少，有此佳績，他搞笑稱，吳念真是搖錢樹，讓大家對這齣戲這麼有信心。

(中時)