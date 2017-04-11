大陸地鐵軼事多 擺桌曬衣樣樣有

大眾運輸乘車禮儀話題再起，近日上海地鐵有外國人在車廂內擺桌吃喝，引發網友討論。廣州地鐵曾有民眾在車廂內曬衣擺桌，大陸發現無法令可管。

近日，大陸網友在微博貼出一張照片，掀起網友熱議。照片內有4名外國人在上海地鐵內架起小桌子，擺滿飲料跟食物，旁若無人的野餐。經上海地鐵局證實，事件屬實，對於車廂內禁止飲食，只能進行道德方面教育批評，暫時無法可罰。網友紛紛表示，「外國人也不文明！」

地鐵（捷運）與民眾生活環環相扣，也是瞬間人潮最多之處。大陸地鐵車廂內大啖美食不稀奇，曬衣、銷售、乞討等奇聞軼事屢見不鮮。2016年的廣州地鐵上，出現3名男乘客席地而坐、擺桌吃喝的現象，更令人瞠目結舌之處是，3人還把車廂當成曬衣場，把拉桿當成曬衣桿，自備曬衣架吊起了隨身衣物。網友戲稱，「這是要在車廂長住的節奏！」

北京地鐵於今年2月，查緝多起車廂內兒童乞討、乞討人員事件，乞討團體指使未成年兒童在車廂乞討，討錢不成就跪地哀求、抱大腿，甚至強行打開乘客的包包找錢。安徽合肥地鐵則是出現利用微信向乘客進行產品推銷的銷售員。

(旺報)