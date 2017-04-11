北韓揚言動用核彈 警告美勿輕舉妄動
北韓國營媒體今天警告，若有任何跡象顯示美國將採取先發制人攻擊，北韓可能會以核武攻擊美國。於此同時，由1艘核動力航空母艦帶領的美國海軍航母打擊群，正駛往西太平洋。
根據路透社，美國上週空襲敘利亞，加以北韓可能很快實施第6次核試引發憂慮，使得美國可能採取軍事行動的話題引發關注，朝鮮半島的緊張局勢驟升。
北韓官方報紙勞動新聞（Rodong Sinmun）表示，當局已準備好回應美國的任何侵略行動。
報導稱：「我們強大的革命軍正以銳利目光注視敵方的一舉一動，我們的核彈不只瞄準美國在南韓及太平洋作戰中心的侵略基地，還有位於美國本土的基地。」
法新社報導，北韓國營電視台播出數以千計士兵踏著正步整齊行進的畫面，他們拿著建國領導人金日成及其兒子金正日的巨型肖像，遊行地點就在陳列他們2人經防腐處理遺體的錦繡山太陽宮前。
北韓人民軍總政治局長黃炳誓（Hwang Pyong-So）在演說中表示：「如果他們（美國及南韓）試圖點燃戰火，我們會用我們強大的核武攻擊先發制人，讓所有入侵者消失得無影無蹤...。」
今天這場由電視轉播的活動中，未見北韓領導人金正恩身影。（譯者：中央社廖禹揚）1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。