北韓揚言動用核彈 警告美勿輕舉妄動

北韓國營媒體今天警告，若有任何跡象顯示美國將採取先發制人攻擊，北韓可能會以核武攻擊美國。於此同時，由1艘核動力航空母艦帶領的美國海軍航母打擊群，正駛往西太平洋。

根據路透社，美國上週空襲敘利亞，加以北韓可能很快實施第6次核試引發憂慮，使得美國可能採取軍事行動的話題引發關注，朝鮮半島的緊張局勢驟升。

北韓官方報紙勞動新聞（Rodong Sinmun）表示，當局已準備好回應美國的任何侵略行動。

報導稱：「我們強大的革命軍正以銳利目光注視敵方的一舉一動，我們的核彈不只瞄準美國在南韓及太平洋作戰中心的侵略基地，還有位於美國本土的基地。」

法新社報導，北韓國營電視台播出數以千計士兵踏著正步整齊行進的畫面，他們拿著建國領導人金日成及其兒子金正日的巨型肖像，遊行地點就在陳列他們2人經防腐處理遺體的錦繡山太陽宮前。

北韓人民軍總政治局長黃炳誓（Hwang Pyong-So）在演說中表示：「如果他們（美國及南韓）試圖點燃戰火，我們會用我們強大的核武攻擊先發制人，讓所有入侵者消失得無影無蹤...。」

今天這場由電視轉播的活動中，未見北韓領導人金正恩身影。（譯者：中央社廖禹揚）1060411

(中央社)