俄總統普丁：美國準備再次轟炸敘利亞
俄羅斯總統普丁周二表示，有情報顯示美國正計劃對敘利亞進行第二輪轟炸，並在上次指控敘利亞使用化學武器的地點放置一些與化武相關的事證。
據路透報導，普丁與來訪的義大利總統馬特瑞拉(Sergio Mattarella)共同召開記者會時表示，俄羅斯可以容忍西方國家批評俄國支持敘利亞的立場，但希望他們的態度可以和緩些。
當被問到是否認為美國會對敘利亞進行更多軍事攻擊行動時，普丁說，他有情報顯示美國正在計劃新的挑釁行動，將針對敘利亞其他地區進行轟炸，同時也會在大馬士革郊區、也就是先前指控敘利亞政府使用化學武器的地點製造一些事證。不過，普丁沒有說明為何如此確定這項情報的真實性。
(中時電子報)
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