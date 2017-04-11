見警心虛 竹縣警軍合逮藏毒男

警方逮捕張男時，幸好1名軍人路過，加入逮捕行列。（莊旻靜翻攝）

新竹縣新工派出所長吳榮財及警員李政澍，昨晚到超商執行勤務時，發現1名張姓男子下半身異常鼓脹，且張男為毒品治安顧慮人口，當下前往盤查，未料張卻企圖毀損褲襠內的安非他命吸食器，並試圖脫逃，警方要逮捕時幸好1在542旅服役的軍人路過，合力逮到張男，並在他身上起出1.3公克的安非他命。

警方表示，在盤查當下，34歲的張姓男子不但不配合，且要趁隙脫逃，在與警方拉扯時，張男還企圖毀損身上所藏的安非他命吸食器，並持續逃脫。當時在542旅服役的軍人朱修賢正好路過，見狀立即加入逮捕行列，順利壓制張男。

警方事後在張男身上起出1.3克的安非他命，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)