陸行動支付驚豔美記者 杭州使用率全球第一
大陸使用行動支付非常方便，從攤販小吃到餐廳、搭計程車、按摩、繳水電費等皆能使用。美國CNN記者曾在北京體驗一天無現金生活，大讚「非常輕鬆！」現在幾乎只要有大陸人的地方就能使用微信支付或支付寶，美國的唐人街都已經是微信支付的天下。
大陸行動支付普及，台灣網友表示，「到內地去，想花現金都難」，計程車司機經常沒零錢找。在杭州，98%的計程車支援移動支付；超過95%的超市和超商能使用支付寶付款；餐廳、美容院各式生活消費皆能使用行動支付；可以說是「不帶分文，走遍天下」，杭州市已被認證為全球最大的行動支付之城。
值得注意的是，行動支付並不侷限在城市，內陸的西藏使用率也已達90%。《2016年移動支付用戶調研報告》顯示，西藏所有行政村實現通訊信號全覆蓋，偏僻村落、牧區的農牧民皆以行動支付消費。
加拿大有2百萬華人移民，每年有超過60萬大陸遊客和20萬大陸留學生，微信支付與支付寶已攜手當地科技公司正式登陸；東南亞多個國家超商也支援大陸行動支付；歐洲國家也開放微信支付的境外人士購物能夠退稅。
(旺報)
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