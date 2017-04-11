田徑賽成績搞烏龍 全中運新北代表隊重組

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全國中等學校運動會新北市田徑代表隊選手團隊選拔，因先前港都盃田徑賽成績誤判烏龍，影響選手資格，新北市府教育局將依據正確成績更正選手，並向全中運主辦單位爭取遞補。

港都盃田徑賽，男子1萬公尺競賽要跑25圈，丹鳳高中陳姓選手只跑了24圈，大會計圈員誤判，以跑了24圈的成績34分43秒71計算全程。陳生少跑一圈，只比同校學長34分32秒87慢了11秒。

據媒體報導，丹鳳中學的教練知情，卻呈報錯誤的成績，讓該名選手得以排在新北市第6名，取得全國中等學校運動會參賽資格，也因此導致其他學校學生，被擠掉參加全中運的資格。

丹鳳中學已經畢業的田徑隊學生向媒體投訴，指稱教練對誤判知情，但是卻用錯誤的成績呈報，已經涉及道德瑕疵。

投訴人指稱，因全中運資格是取指定賽事的秒數成績，陳姓學生的成績，剛好排在第6名，擠掉了三重商工成績34分56秒的蕭姓選手。

新北市府教育局副局長黃靜怡今天晚間表示，教育局已經知悉此事，也查證屬實，已經積極處理中。這是第一次發生這種烏龍事件。

黃靜怡表示，聯繫高雄港都盃田徑賽的主辦協會，大會檢視相關錄影帶後，也坦承誤判，將註銷陳姓學生的成績。

教育局表示，事涉即將舉行的全中運參賽資格與新北市團隊組成，港都盃主辦單位將出具公文與正確成績給新北市府教育局。

黃靜怡今天晚上受訪說，將會極力向主辦的全中運大會爭取，讓正確成績的選手，得以遞補，代表新北市出賽。

丹鳳高中方姓教練發表聲明表示，因顧及選手平常非常認真練習，且對成績有所期待，所以最後才沒有向大會即時反映。

丹鳳高中主任洪雅玲說，學校已組成調查小組，調查整個事件始末，教練他的確很後悔，也很自責，心情低落。1060411

(中央社)