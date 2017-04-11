星國羽球超級系列賽 中華台北混雙晉16強

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新加坡羽球超級系列賽今天舉行會外賽及混雙第一輪賽事，中華台北選手除女單陳肅諭、女雙林筱閔和吳芳茜挺進會內賽，混雙的李洋和許雅晴、王齊麟和李佳馨均順利晉級16強。

中華台北羽球好手楊博涵和洪詩涵上午對陣大馬的阿布杜拉提夫（Mohamad Arif Abdul Latif）和印尼的李歐丁金（Rusydina Antardayu Riodingin），結果以14:21、21:19、11:21敗陣。

女單部分，陳肅諭對陣印尼選手維芮尼伊卡（Debora Rumate Vehrenica），以21:17、21:13直落二取得第一場勝利，她接續對戰印尼選手爾沙（Narulia R Ersa）仍以21:8、21:7獲勝挺進會內賽。

男單部分，薛軒億首先對陣印尼選手柯力克（Firman Abdul Kholik）以21:18、21:19取得第一場勝利，他接續對戰大馬選手張維峰（Chong Wei Feng），結果以19:21、15:21敗陣。

林祐賢對陣日本選手上田拓馬時，雖以25:23、22:20直落二取得第一場勝利。不過，由於賽程安排關係，體力未獲充分調整，他接續對戰日本選手西本拳太時不幸以13:21、14:21敗陣。

女雙部分，林筱閔和吳芳茜對陣印尼的阿育尼達（Cynthia Shara Ayunidha）、維芮尼伊卡（Debora Rumate Vehrenica），以21:10、21:10獲勝，順利挺進會內賽。

另外，在混雙會內賽的第一輪賽事，王齊麟和李佳馨對陣同樣是中華台北的林家佑和吳玓蓉，結果以21: 16、21:14獲勝，晉級16強。

中華台北的李洋和許雅晴對陣印尼的普拉塞蒂亞（Alfian Eko Prasetya）、索非卡（Annisa Saufika）以16:21、21:11、21:13獲勝。1060411

(中央社)