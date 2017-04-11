指揮戰斧轟敘利亞 美國女艦長紅了
美國於美東時間6日晚間8時40分左右（台灣時間7日上午8時40分），從地中海的美國海軍波特號（USS Porter）和羅斯號（USS Ross）驅逐艦，發射59枚戰斧巡弋飛彈攻擊敘利亞機場，以報復敘利亞對平民百姓發動化武攻擊。
波特號是由女艦長史勞中校（Andria Slough）指揮。根據美國海軍第6艦隊官網以及中央社報導，美國總統川普特別打電話給她，感謝她的指揮與全艦官兵快速反應。
史勞於1998年畢業於美國海軍軍官學校，並擁有匹茲堡大學（University of Pittsburgh）公共政策與行政文學碩士學位，專長在安全與情報事務。
第六艦隊官網報導，史勞女艦長表示，「川普總統對於波特號驅逐艦的精準度和殺傷力印象深刻，他顯然對我們的表現感到欣慰」。
波特號和羅斯號2艘驅逐艦隸屬美國海軍第六艦隊，部署在地中海東部。波特號配備神盾作戰系統的飛彈驅逐艦，史勞於2016年1月28日接任指揮官。
(中時電子報)
關鍵字：波特號
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