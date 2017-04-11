蒲亭：美準備捏造化武攻擊 抹黑敘當局

我要評比

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄國已掌握情報，顯示美國正策劃對敘利亞發動新的飛彈攻擊，並計畫在當地捏造化武攻擊。

路透社報導，蒲亭說，俄羅斯將容忍西方對於俄國在敘利亞角色的批判，但希望這種態度終將放軟。

被問到是否預期美國會對敘利亞發動更多飛彈攻擊，他說：「我們收到情報，指類似挑釁正在包括大馬士革南郊等其他敘利亞地區準備當中...，他們計畫再度栽贓某些物質，並指控敘利亞當局使用（化武）。」

他並未對這項說法提出任何證據。1060411

(中央社)