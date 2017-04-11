文化部勞動部 放寬外國人來台工作申請
表演藝團體反映申請外國人來台工作許可不易，文化部今天表示，今天與勞動部達成行政機關共識，儘速放寬外國藝術及演藝工作人員來台的工作項目及對象範圍。
文化部表示，文化部與勞動部已積極合作協助演藝團隊個案，包括自然而然劇團日前申請波蘭劇作家來台辦理工作坊個案，經兩部會商，決定將工作坊、講座等活動列入藝術工作範疇。另針對差事劇團近日申請韓國導演及舞台設計來台個案，勞動部與文化部已予以協助，應可望順利取得工作許可。
另為因應藝術生態多元發展，蒐集更多交流樣態，文化部表示，將於本週起陸續舉辦藝術團體申請外國藝術及演藝工作人員來台工作樣態諮詢會議，就藝術團體目前所遭遇之困境，聽取各界意見，作為後續與勞動部協商修正審查法制作業的依據。1060411
(中央社)
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