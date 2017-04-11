66旅進駐復興崗 陸戰隊首次進駐北市
國防部今晚指出，陸戰隊66旅步兵營已正式進駐位在台北市北投的政戰學校校區，國防部長馮世寬今天下午前往校區，了解相關的戰備訓練、後勤整備、衛哨勤務等執行情形。
位在台北市北投的政戰學校復興崗校區廣闊，立委和北市府曾要求軍方釋出部分校地使用，但軍方認為校區有軍事戰備上的任務，並未認同北市府的想法，去年中傳出海軍陸戰隊66旅一個步兵營將進駐復興崗校區，不過國防部當時並未證實此事。
國防部今晚表示，馮世寬今天下午由聯參主管陪同，前往北投復興崗校區，聽取任務簡報，詳細瞭解陸戰66旅步兵營有關戰備訓練、後勤整備、衛哨勤務、生活照顧等方面執行情形，並頒發加菜金，犒慰官兵辛勞。
國防部指出，行程中，馮世寬親自進入戰情室、軍械室等場所，要求輪值人員進行通聯測試，驗證執勤實況，提醒單位官兵「『外防突襲，內防突變』不是一句口號！」應時時保持警覺，同時配合指管系統掌握，並與同駐營區單位密切協調、支援及合作，確保營區安全和戰力發揚。
國防部指出，由於今年的「軍事院校畢業生愛國教育」將回到復興崗校區舉行，馮世寬也視察校區內相關設施的整建工程進度，指示業管單位確實管制工程如期、如質完工，改善教學環境，強化教育成效。1060411
(中央社)
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