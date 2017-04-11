酷玩首次獻唱送給台灣 並稱會再回來

英國酷玩樂團（Coldplay）今晚在桃園高鐵站前廣場開唱，酷玩今晚特別做了一首「第一次、也是最後一次」獻給台灣的歌，歌詞中提到台灣很美麗，還說「我們會再回來」。

成軍20年的酷玩樂團，今晚首度來台舉辦「COLDPLAY 2017亞洲巡迴演唱台灣站」，接連演唱包括「Yellow」、「Fix You」、「Paradise」、「Viva laVida」等經典歌曲， 其中還重新翻唱已逝歌手大衛鮑伊的「Heroes」向他致敬。

今晚時而下著大雨，但未減現場近4萬名歌迷的熱情，有歌迷還帶著中華民國國旗到場揮舞，唱到「Adventure of a Lifetime」時，現場也拋出色彩繽紛的大型汽球，有如嘉年華會一般熱鬧。

酷玩這次在亞洲巡迴當中也設計「許願池」橋段，由歌迷是先上傳15秒以內的影片到社群網站Instagram，說明為什麼想聽這首歌，今晚酷玩則選取了4首事前沒排在演唱曲目中的歌曲，即興演唱。

其中一首是酷玩特別為台灣做的歌，主唱克里斯‧馬汀說，這是「第一次、也是最後一次」演唱。歌詞當中提到「今天是一個開心的一天，也是樂團第一次在台北演出，我們會再回來」、「喔台灣～喔台灣～是個美麗的地方」，歌詞提及酷玩樂團對台灣的感受，讓歌迷頗為感動。

唱到最後一曲「Up&Up」，克里斯‧馬汀也稱讚台下粉絲「你們是最棒的聽眾」、「希望很快能再見到你們」，唱完團員一起向觀眾鞠躬致謝，馬汀甚至還跪地謝粉絲。

今晚演唱會唱了將近2小時，明晚接續唱第二場，結束台灣站演出後，酷玩樂團下一站15日將在韓國首爾開唱。1060411

(中央社)