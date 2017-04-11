持偽造銀聯卡在日ATM盜領32億日圓 3台籍男被捕

日媒報導，3名台籍男子涉嫌以偽造的「銀聯卡」盜領提款機，得手金額約達32億日圓，目前已遭日警逮捕。(中時資料照片)

日本警視廳特別搜查隊11日公布，依涉嫌竊盜等罪嫌，逮捕了居無定所、自稱從事建築業的蔡明輝等3名台灣籍男子。3人涉嫌用假銀聯卡在自動提款機(ATM)非法提領現金。日本3大銀行遭類似受害的金額已達32億日圓(約新台幣8億9千500多萬元)。

日警指出，日本10道府縣的3大銀行自動提款機自去年4月至今年3月，被非法提領達32億日圓的現金。被提領現金的帳戶中，還有在中國等海外發生詐騙匯款的受害人匯入的款項。警方研判，3人可能是受多個犯罪組織指使，故進一步展開調查。

《每日新聞》報導，32歲的蔡明輝等人3月21日涉嫌持假銀聯卡在新宿區的銀行自動提款機，分6次提領30萬日圓。警方表示，蔡某可能是該犯罪組織的主謀，但他和另1名同伙否認犯行，只有1人認罪，並供出「曾在日本的其他銀行做過相同的事」。

警方指出，3人是3月7日入境日本。警察在銀行對行跡可疑的蔡明輝進行盤查時，發現其犯罪事實。共同社報導，蔡某過去也曾在其他銀行非法提領45萬日圓現金，被日警以涉嫌竊盜罪名逮捕，但東京地方檢察院對此一嫌疑予以保留處分。

警視廳3月22日已以其他的竊盜罪嫌將3人逮捕，並押收26張偽造銀聯卡。

(中時電子報)