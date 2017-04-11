蔣智賢第7轟 兄弟10比2本季首勝統一

王勝偉5局上敲出逆轉二壘安打，敲回勝利打點，單場2長打獲選MVP。（中央社資料照）

中信兄弟本季對戰統一獅吞下4連敗，兩隊今天（11日）在澄清湖棒球場進行交手，兄弟本土王牌鄭凱文繳出6局失2分的優質先發表現，打線則掃出11支安打（5支長打），其中包括蔣智賢本季第7轟，終場兄弟以10比2拿下本季對戰統一首勝，統一則終止近期2連勝。

獅隊此戰排出布魯斯先發，前4局只被敲1支安打，飆出6K，沒有失分，5局上再連續三振前兩名打者，但接著被詹子賢、鄭達鴻、王勝偉和張志豪連敲4安，兄弟單局搶3分，以3比1逆轉戰局。

6局上林智勝選到四壞球保送上壘，前2打席都吞三振的蔣智賢，接著從布魯斯手中轟出右外野2分全壘打，本季以7轟獨居聯盟全壘打王，同時兄弟今年自開季起連續13場有全壘打，刷新聯盟單隊連續場次全壘打紀錄。

布魯斯投完6局失5分退場，但開季表現不錯的獅隊牛棚此戰失靈，7局下兄弟靠王勝偉、張正偉的安打再添1分，8局下林威志接連投出3次保送讓兄弟擠回分數，滿壘時詹子賢擊出高飛犧牲打送回1分，鄭達鴻隨後掃出帶有2分打點的二壘安打補刀，兄弟再吃4分大局。

至於兄弟先發鄭凱文，1局下被首名打者陳傑憲敲出二壘安打，接著讓後2名打者擊出滾地球送回1分，投到7局上再掉1分，此戰他合計主投6局，用88球，被擊出5支安打，送出3K，失2分，拿下本季第2勝。

兄弟打線此役共敲出11支安打，王勝偉單場敲出2支二壘安打，在5局上敲回球隊勝利打點，拿下單場MVP。

(中時電子報)