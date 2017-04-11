蔣智賢第7轟 兄弟10比2本季首勝統一
中信兄弟本季對戰統一獅吞下4連敗，兩隊今天（11日）在澄清湖棒球場進行交手，兄弟本土王牌鄭凱文繳出6局失2分的優質先發表現，打線則掃出11支安打（5支長打），其中包括蔣智賢本季第7轟，終場兄弟以10比2拿下本季對戰統一首勝，統一則終止近期2連勝。
獅隊此戰排出布魯斯先發，前4局只被敲1支安打，飆出6K，沒有失分，5局上再連續三振前兩名打者，但接著被詹子賢、鄭達鴻、王勝偉和張志豪連敲4安，兄弟單局搶3分，以3比1逆轉戰局。
6局上林智勝選到四壞球保送上壘，前2打席都吞三振的蔣智賢，接著從布魯斯手中轟出右外野2分全壘打，本季以7轟獨居聯盟全壘打王，同時兄弟今年自開季起連續13場有全壘打，刷新聯盟單隊連續場次全壘打紀錄。
布魯斯投完6局失5分退場，但開季表現不錯的獅隊牛棚此戰失靈，7局下兄弟靠王勝偉、張正偉的安打再添1分，8局下林威志接連投出3次保送讓兄弟擠回分數，滿壘時詹子賢擊出高飛犧牲打送回1分，鄭達鴻隨後掃出帶有2分打點的二壘安打補刀，兄弟再吃4分大局。
至於兄弟先發鄭凱文，1局下被首名打者陳傑憲敲出二壘安打，接著讓後2名打者擊出滾地球送回1分，投到7局上再掉1分，此戰他合計主投6局，用88球，被擊出5支安打，送出3K，失2分，拿下本季第2勝。
兄弟打線此役共敲出11支安打，王勝偉單場敲出2支二壘安打，在5局上敲回球隊勝利打點，拿下單場MVP。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。