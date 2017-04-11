鋒面報到 曾文、南化水庫人工增雨啟動

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水利署啟動人工增雨作業，11日晚間燃燒2支氯化鈣棒。（萬于甄翻攝）

2支氯化鈣棒燃燒完成後，南化等地區也出現明顯降雨，是否有效為水庫解渴，有待進一步觀察。（萬于甄翻攝）

南台灣旱象持續，曾文、南化水庫蓄水率紛紛跌破3成，水庫水情拉警報，11日適逢鋒面來臨，水利署見機不可施，晚間8點啟動人工增雨作業，讓南化地區出現明顯降雨，但水庫是否達到解渴作用，需持續觀察。

11日晚間在曾文與南化等水庫大壩執行的人工增雨， 以燃燒氯化鈣為主，各施放2支氯化鈣棒，每支燃燒約5分鐘時間，順利燃燒後，南化等地區也有明顯降雨，能否舒緩嚴峻的水情，仍待觀察。

(中時)