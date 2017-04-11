孟子73代後人孟慶而韓國發展 回台發片

外形亮眼的孟子第73代後人孟慶而加盟Andy A47的韓國娛樂公司，今天正式返台舉行發片媒體記者會，與香港新晉男子組合Myar一起帶來首張合輯EP「A Town Family」。

孟慶而在錄音室一人獨挑4個錄音師，大呼緊張，乾脆豁出去一小時內就完成錄音，表現不俗讓Andy A47讚不絕口。

2013年出道的韓國偶像團體Topp Dogg前中國團員Andy A47，退團後成立韓國娛樂唱片公司A Town。AndyA47慧眼獨具簽下孟慶而和Myar，結合港台中韓四地藝人，一手打造混血式韓流。

孟慶而加盟韓國娛樂公司A Town Family EP媒體發佈會今天下午在台北W Hostel舉行。Andy A47和孟慶而現場甜蜜對唱首波主打告白單曲「U & I」，默契十足。Myar則與Andy A47帶來另一支單曲「I'm Ok」，實力演繹最Man的男孩自白。

Andy A47一開始不知道孟慶而是台灣藝人，先被孟慶而的歌聲驚艷，才決定跟她合作。孟慶而坦承一開始面對Andy A47心理壓力很大，因為Andy A47對音樂要求非常嚴格，深入接觸後才慢慢發現Andy A47的個性「像個3歲小孩，很調皮很調皮」，卸下心防。

孟慶而在韓國錄音室一人獨挑4個錄音師，大呼緊張，乾脆豁出去一小時內就完成錄音。Andy A47才跟助理到樓下買咖啡提神，一回來就被告知已經錄好了，孟慶而表現不俗讓他讚不絕口。

孟慶而在記者會上善盡地主之誼，為Andy A47和Myar帶來各式台灣小吃。Andy A47口味與眾不同，毫不猶豫就選擇了白肉檳榔，還大爆昨天就已經嗑了兩大包的檳榔，孟慶而急忙阻止他再吃下去。Myar則吃了芒果凍和牛軋糖，不過成員KW已經數度到訪台灣旅行，最愛的還是台灣的木瓜牛奶。

韓國娛樂環境對外表十分重視，被問及會不會資助藝人「修修臉」，Andy A47表示單靠外表的藝人終有一天會被時間淘汰，唯有實力派歌手才能走到最後。1060411

(中央社)