美國務卿：敘利亞前途 阿塞德無一席地
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天表示，美國認為，戰火肆虐敘利亞的任何和平解決方案，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Asad）都無一席之地。
法新社報導，七大工業國集團（G7）在義大利召開會議時，呼籲透過外交手段解決敘利亞衝突，為敘利亞國家統一打造持久的和平協議時，提勒森說，「我們希望阿塞德不是那種敘利亞前途的一部分」。
他還說，「美國在敘利亞和伊拉克的優先要務仍是擊敗伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）」；他用的是伊斯蘭國（IS）的別稱。
提勒森說：「隨著情勢轉變，美國將持續評估自身策略選項和機會，以逐步減緩敘利亞全國各地的暴力衝突」。
義大利G7外長會議結束後，提勒森將前往莫斯科展開艱難的會談。
敘利亞反抗軍控制的城鎮上週疑似遭遇化武攻擊，導致至少87名平民喪命後，美國對敘利亞一座空軍基地發動報復性空襲。
華府和其盟友力促俄羅斯約束敘利亞政權，不過G7外長未能就是否應對大馬士革或莫斯科當局實施新一輪制裁達成共識。（譯者：中央社劉文瑜）1060411
(中央社)
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