勇者鬥惡龍11 7月底上市

日本遊戲公司Square Enix今天宣布，日本人氣電玩系列最新作「勇者鬥惡龍11 追尋逝去的時光」將於7月29日上市，可對應PlayStation4、任天堂3DS這兩機種。

Square Enix的執行製作人三宅有今天在東京的記者會上表示，「勇者鬥惡龍11 追尋逝去的時光」原本計畫今年5月上市，但為了予以改進，決定延後2個月上市。

「勇者鬥惡龍11 追尋逝去的時光」是「勇者鬥惡龍」系列誕生30週年的紀念作品。同一電玩系列包含衍生的作品在內已上市逾30項作品，但這次是睽違5年推出主作品的最新作。

「勇者鬥惡龍11 追尋逝去的時光」可對應PS4、N3DS這兩個機種，兩平台的遊戲功能和玩法大有不同。至於是否能對應任天堂最新款電玩主機Nintendo switch，今天記者會上並沒提到。1060411

(中央社)