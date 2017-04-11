中國男子假扮僧侶行騙 被日警活逮

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日媒今天報導，中國男子利用觀光名義入境日本，假扮僧侶在東京都內專騙外國觀光客，遭日本警方活逮。日本警方正朝是否涉及組織犯罪的方向調查。

日本電視台報導，這名54歲的中國籍嫌犯2月以觀光目的入境日本，卻疑似在東京都內的上野及秋葉原等地假扮僧侶，用極低價的佛珠等物品，騙到10名外國觀光客，得手金額2萬日圓（約新台幣5596元）。

嫌犯向警方坦承，因為要賺錢買食物，才會假扮成僧侶。

類似利用化緣方式行騙的中國籍假僧侶，估計可能至少還有4人，警方已朝向是否涉及組織犯罪方向調查。1060411

(中央社)