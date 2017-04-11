颱風造成日本洋芋片停產 拍賣價漲4倍
日本國產馬鈴薯受到去年夏天颱風影響產量大減，讓洋芋片製造商不得不宣布部分商品暫時停售。許多日本網友開始上網拍賣洋芋片，價格比原先零售價高漲約4倍。
由於生產洋芋片主要大廠已暫時停售部分品項，日本拍賣網站上也出現不少洋芋片拍賣品，以原本每包63公克、最受民眾喜愛的「披薩」口味洋芋片，零售價約130到140日圓（約新台幣36到39元），但拍賣網站現在每包價格來到500日圓（約新台幣140元），甚至更高。
許多賣家還在拍賣品項前加上「入手困難」，也有賣家以「珍貴」來形容暫時停產的洋芋片。
日本電視台報導，洋芋片製造商卡樂比（Calbee）4月中旬後總計有15項洋芋片產品將暫時停售，其他地區限定的口味也有18項產品將不再販售。
另外，湖池屋的洋芋片產品也有高達16項將暫停或停售。
會造成這種情況，主要是因為這些洋芋片主原料來自北海道生產的馬鈴薯，而北海道受去年夏天颱風影響，馬鈴薯產量嚴重不足。
每日新聞也報導，雖然比往年進口更多的美國馬鈴薯，但很多品質都不太好。這些暫時停售的產品待產量恢復後，就會再度販售。
卡樂比也在官網貼出受影響品項公告，盼消費者見諒及繼續支持其他產品。1060411
(中央社)
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