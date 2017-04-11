武大偉會朴智元 批薩德損中國戰略安全
南韓在野的國民之黨黨魁朴智元今天在國會和到訪的中國政府朝鮮半島事務特別代表武大偉會晤。武大偉說，薩德X波段雷達探測範圍覆蓋中國北部地方近半，嚴重損害中國戰略安全利益。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，武大偉說，在「薩德」問題上，中國最為關注的是X波段雷達，若在南韓部署「薩德」，中國北部地方近半被「薩德」探測範圍覆蓋，將損害中國戰略安全利益。
據報導，中國的立場非常明確，始終反對美國在朝鮮半島部署「薩德」。
關於對北韓制裁措施，武大偉說，南韓同意美國在朝鮮半島部署「薩德」後，部分中國民眾抵制韓國貨或韓國遊，「但這種局面並不是我們中國政府所期望的」。
武大偉說，中國政府非常珍視中韓建交25年來取得的成果，希望當前艱難局面早日得到解決。他希望，國民之黨籍候選人安哲秀若當選總統，向中國派特使。
對此，朴智元做出肯定答覆。朴智元還說，希望韓中兩國為恢復經濟、文化、旅遊交流互相努力。1060411
(中央社)
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