越南自大陸進口最多 占總進口額26%

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根據越南統計總局資料，越南2017年第一季進口額為456億美元，年增22.4%，其中來自中國大陸的進口額為119億美元，占整體進口額26%，越南最大的進口來源地是中國大陸。

綜合陸媒報導，根據越南統計總局資料，越南今年第一季自中國大陸進口額為119億美元，年增12.3%。今年第一季，越南對中國大陸的機械及配件、電子產品及配件仍保持較高需求，年成長23.6%和25.4%。

資料顯示，越南2017年第一季進口總額達456億美元，年增22.4%，出口總額達437億美元，年增12.8%，貿易逆差達19億美元。而越南的主要進口來源地為中國大陸、美國和南韓。1060411

(中央社)