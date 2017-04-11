泰迎新年彩象湊一腳 長鼻朝路人嗨噴水

我要評比

泰國古城大城（Ayutthaya）今天上演人象潑水大戰，彩繪大象伸出長鼻，朝人們噴水，大夥一起同樂，歡慶新年到來。

路透社報導，英國遊客葛瑞（David Gray）說：「這種經驗真是太難以形容，太棒了。你來到街上，搭上嘟嘟車，開始和大象展開潑水大戰。」

大城是獲聯合國教科文組織列入世界遺產的城市，擁有泰國最受歡迎的大象營地之一。

泰國今年潑水節是在4月13至15日，人們會在烈陽下相互潑水，以慶祝新年到來。

泰國人認為水能沖走厄運，帶來好運。

除了潑水之外，泰國人也會在此時和家人團聚、祈福，以及祭拜祖先和過世親人。1060411

(中央社)