三峽民宅火警 老婦送醫不治

我要評比

新北市消防局今天傍晚獲報，三峽區中園街一棟7層樓建物，5樓冒出火舌，警消搶救後，發現一名年逾70歲老婦人，送醫時已無生命跡象。

消防局表示，現場為7層樓建築物，5樓客廳起火，燃燒面積約2坪，消防人員在客廳神龕旁發現行動不便的70幾歲老婦人，已無生命跡象，送三峽恩主公醫院。

新北市消防局呼籲民眾，神龕用電用火安全要注意，燈具應選用具有標準檢驗局合格認證，線路應定期檢查，電線表皮如有破損、老化或斷裂情形應立即更換，避免電線發熱產生危險，電器插頭應保持清潔，避免灰塵堆積。

另外，避免讓行動不便的老人單獨在家，影響逃生機會。1060411

(中央社)